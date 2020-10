Cinco bairros de Belém ficarão sem água nesta quarta-feira (21)

Os bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Marco e Barreiro terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta (21) e quinta-feira (22). Segundo aviso publicado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a interrupção se dá em virtude "da interligação da rede Pead no 9º setor (Belém)".

📣 Passando para lembrar que esta semana continuaremos as interligações de redes novas, no 9° setor, em Belém.



O serviço é importante e faz parte da obra de substituição de redes antigas. Vamos trabalhar de madrugada para causar o menor transtorno possível.



Os bairros serão afetados nos dias citados, no período de 22h às 5h, em ambos os dias. A previsão da companhia é que durante os turnos da manhã e tarde o abastecimento fique normalizado.

NOVA INTERRUPÇÃO

Há ainda uma nova interrupção programada para a próxima quarta-feira (28). Nessa data, os bairros atingidos serão Marco, Souza e Curió-Utinga. Segundo a Cosanpa, o fechamento da água é para "dar sequência aos serviços de interligação das redes novas". Assim como nesta semana, o abastecimento será interrompido das 22h às 5h.