Cinco bairros de Belém ficarão sem água a partir das 22h desta quinta-feira (18); confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou através das suas redes sociais que moradores dos bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Marco e Barreiro irão ficar sem água a partir das 22h desta quinta-feira (18). Segundo a companhia, o interrompimento será necessário para a retirada de vazamentos na área do sistema que atende esses locais. A previsão é que o serviço seja concluído às 3h da manhã de sexta-feira (19).