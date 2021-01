Cinco bairros de Belém ficam sem água após pane na rede elétrica

Moradores dos bairros de São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira ficaram sem luz e sem abastecimento de água na tarde desta terça-feira, 12. Uma queda na rede de energia elétrica provocou a parada do sistema que abastece os reservatórios dessa área.

De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a previsão é que o fornecimento seja restabelecido até as 19h.

De acordo com nota divulgada pela empresa, uma equipe técnica está está no local para religar os equipamentos e regularizar o abastecimento.