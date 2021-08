Cinco bairros de Belém ficam sem abastecimento de água para retirada de vazamento na área

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou na manhã desta quarta-feira (4) que suspendeu temporariamente o abastecimento de água nos bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro, em Belém, para retirar um vazamento no setor.

No comunicado, ainda foi dito que a previsão que o serviço seja concluído é às 12h da manhã desta quarta-feira. Veja: