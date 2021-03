Cinco bairros de Belém devem ficar sem água por dois dias na próxima semana; entenda

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou nesta quarta-feira (10) que moradores de cinco bairros de Belém vão ficar com as torneiras secas na próxima semana por conta do trabalho de interligações das novas redes.

Nos próximos dias 16, terça-feira, e 18, quinta-feira, os bairros de São Brás, Fátima, Canudos e parte do Marco e Pedreira, vão ficar sem água das 22h às 5h do dia seguinte.

Uma parada no abastecimento também havia sido programada para esta quarta-feira, mas foi adiada. De acordo com a Cosanpa, a nova data será reprogramada e avisada com antecedência.