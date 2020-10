Cinco bairros de Belém devem ficar sem água até o final do dia

CÍRIO 2020

'Foi o povo quem quebrou os protocolos no Círio de 2020. Quase fui às ruas', diz Arcebispo de Belém

Em coletiva do Recírio, após missa de encerramento dos festejos, Dom Taveira admitiu: "minha vontade era seguir com o povo" à saída da Catedral de Belém no domingo do Círio