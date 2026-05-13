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Ciência cidadã aproxima população do monitoramento da biodiversidade amazônica em Belém

Evento “Ciência no Parque: Conectando Pessoas” será realizado no Parque do Utinga com atividades gratuitas, saídas guiadas e participação de pesquisadores da UFPA e instituições parceiras

O Liberal
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Ciência cidadã aproxima população do monitoramento da biodiversidade amazônica em Belém. (Divulgação)

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, receberá uma programação especial voltada à aproximação entre ciência, natureza e sociedade. No próximo dia 24 de maio, domingo, acontece a atividade “Ciência no Parque: Conectando Pessoas”, ação integrada à Semana Nacional da Biodiversidade que pretende incentivar o monitoramento participativo da biodiversidade amazônica por meio da chamada ciência cidadã.

Voltada para crianças, jovens e adultos, a programação será realizada das 8h às 12h, com entrada gratuita. A iniciativa reunirá pesquisadores, estudantes, laboratórios e programas de pesquisa vinculados à Universidade Federal do Pará (UFPA) e instituições parceiras para promover experiências interativas de educação ambiental e divulgação científica.

Durante a atividade, o público poderá participar de exposições, conversar com pesquisadores e integrar saídas guiadas pelas trilhas do parque para observação e registro de espécies da fauna e flora amazônicas. A proposta é estimular a participação popular na produção de conhecimento científico, utilizando o aplicativo iNaturalist, plataforma colaborativa que permite registrar e compartilhar imagens de plantas, animais e outros organismos encontrados na natureza.

Com apoio técnico de especialistas, os participantes aprenderão como registros feitos pela própria população podem contribuir para bases de dados científicas e auxiliar estratégias de conservação ambiental. Entre os grupos da biodiversidade abordados na programação estão aves, mamíferos, peixes, insetos e vegetação amazônica.

Segundo os organizadores, a atividade também busca fortalecer a popularização da ciência e ampliar a conexão entre as pessoas e a natureza, destacando a importância das unidades de conservação urbanas para a preservação ambiental.

A mobilização realizada em Belém integra uma ação nacional promovida durante a Semana Nacional da Biodiversidade, envolvendo instituições científicas, universidades, programas de pesquisa e iniciativas de monitoramento ecológico em diferentes regiões do país. Entre as redes participantes estão o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) e o INCT-SinBiAm, que atuam de forma articulada na produção de conhecimento e em ações colaborativas de conservação da biodiversidade brasileira.

A proposta da programação é incentivar que a população atue como protagonista na construção do conhecimento científico, observando, fotografando e compartilhando registros da biodiversidade em ambientes urbanos e naturais. Além de ampliar o conhecimento sobre os ecossistemas amazônicos, a iniciativa reforça o papel da ciência cidadã como ferramenta de educação ambiental, engajamento social e fortalecimento de políticas públicas de conservação.

No Pará, participam da ação o Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO/UFPA), o Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOOL/UFPA), o PPBio Amazônia Oriental, o INCT-SinBiAm e diversos laboratórios da UFPA, entre eles o LABECO, LABEV, ECOPRO, BIOMACRO, LAINV e LABEE.

A programação inicia às 8h com recepção e apresentação da proposta da atividade. Em seguida, haverá uma introdução sobre a Semana Nacional da Biodiversidade e o papel dos programas de pesquisa envolvidos. Das 9h às 12h, o público poderá visitar estações interativas com materiais biológicos, receber orientações sobre o uso do aplicativo iNaturalist e conversar com pesquisadores. Paralelamente, grupos participarão de saídas guiadas pelas trilhas do parque para observação e registro de espécies em campo.

Serviço

Evento: Ciência no Parque: Conectando Pessoas
Ocasião: Semana Nacional da Biodiversidade
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 8h às 12h
Local: Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”
Público-alvo: crianças, jovens e adultos
Entrada: gratuita

Programação

8h às 8h30 | Abertura e recepção
• Recepção do público
• Apresentação da proposta da atividade

8h30 às 9h | Introdução
• O que é a Semana Nacional da Biodiversidade
• O papel do PPBio AmOr, PELD AmOr, INCT SinBiAm e CAPACREAM
• Importância do monitoramento participativo

9h às 12h | Estação fixa de interação
• Exposição de materiais biológicos e exemplares da biodiversidade monitorada
• Conversa com pesquisadores
• Apoio para instalação e uso do aplicativo iNaturalist
• Incentivo aos registros durante o passeio no parque

9h30 às 12h | Saídas guiadas em grupos
• Observação da biodiversidade em trilhas do parque
• Registro de espécies com apoio técnico
• Orientação prática sobre ciência cidadã em campo

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Ciência cidadã aproxima população do monitoramento da biodiversidade amazônica em Belém
Belém
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