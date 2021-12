Ciclistas são atropelados na BR-316 neste domingo (19)

O fluxo de veículos em uma das pistas da rodovia BR-316, de entrada e saída de Belém, foi alterado neste domingo (19) pela manhã com o atropelamento de ciclistas por um carro. O caso é encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com Nota divulgada pela PRF, o acidente ocorreu às 7h30, no km 26 da BR-316, no município de Benevides, sentido crescente (Belém/Castanhal).

"Atropelamento de cerca de 5 ciclistas. 2 com lesões leves e 1 com lesão grave foi encaminhando para o Hospital Metropolitano. A condutora foi submetida ao teste do etilômetro (bafômetro) e foi constatado 0,17 mg/L. A mulher encaminhada para a delegacia para prestar depoimento", foi divulgado em Nota pela PRF.

A reportagem integrada de O Liberal busca novas informações sobre o acidente.