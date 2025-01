Ciclistas realizam pedal em homenagem aos 409 anos de Belém

No próximo domingo (12), data em que Belém celebra 409 anos de história, o coletivo Pará Ciclo promoverá um pedal especial em homenagem à capital paraense. O evento terá início às 8h, com concentração e saída no Mercado de São Brás, percorrendo as principais ruas e avenidas da cidade.

De acordo com os organiza​dores, o objetivo do pedal é homenagear Belém e destacar a relação histórica entre a cidade e a bicicleta.

A pedalada será aberta ao público e busca reforçar a valorização dos espaços urbanos e a história de Belém, que é marcada por sua diversidade cultural, arquitetônica e ambiental.

“O uso da bicicleta em Belém por cerca de 130 anos representa uma parte significativa da história da cidade e de sua cultura de transporte. Se considerarmos que Belém foi fundada em 12 de janeiro de 1616, isso significa que a cidade tem 409 anos até 2025. Assim, a presença da bicicleta por 130 anos realmente corresponde a aproximadamente 1/3 desse tempo”, informa o coletivo em uma publicação nas redes sociais.

“Esses 130 anos com bicicletas também podem refletir a evolução na mobilidade urbana, a integração da bicicleta como meio de transporte e lazer, e a importância crescente da sustentabilidade nas cidades”, complementa a publicação.