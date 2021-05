Ciclistas reivindicam respeito no trânsito de Belém

A pandemia da covid-19 fez com que os ciclistas passassem a usar mais a bicicleta no dia a dia, por ser um meio de transporte individual, basicamente, o que contribui para se evitar aglomeração de pessoas. Porém, situações de risco e acidentes com esse público nas vias públicas da Grande Belém têm se repetido, inclusive, com óbito de quem optou por circular pela cidade sobre duas rodas. A denúncia é feita por Fernando Lopes, um dos ciclicstas que participam de uma mobilização organizada pelo grupo CicloMobilizamos para reivindicar respeito e segurança para a classe. Ainda no domingo (23), eles protagonizaram um ato na entrada principal do Parque Estadual do Utinga, reunindo 150 pessoas.

"Essa foi a primeira das manifestações que pretendemos realizar com foco no respeito à vida dos ciclistas no trânsito na Região Metropolitana de Belém", afirmou Fernando Lopes. Ele destacou que "os motoristas carros de passeio e ônibus, por exemplo, não reconhecem o veículo de menor porte, como é o caso dos ciclistas, motociclistas e mototaxistas, e mesmo os pedestres, e acabam provocando acidentes, muitos deles fatais", reforça.

Os ciclistas reivindicam ao Poder Público sinalização para a classe no trânsito, envolvendo ciclofaixas e ciclovias, ou seja, espaços específicos de circulação, como prevenção a acidentes e cumprimento à legislação de trânsito no País que insere o ciclista no tráfego de veículos nas cidades.

No ato na via de acesso ao Parque Estadual do Utinga, os grupos chegaram ao local bem cedo, às 7 horas. A manifestação, incluindo um carro-som e mobilização nas redes sociais, prolongou-se até 10 horas e serviu para que os ciclistas chamassem a atenção dos condutores de veículos mediante pronunciamentos feitos sobre a necessidade da convivência harmoniosa no trânsito da RMB. "A intenção é mostrar que queremos ir e voltar com segurança", acrescenta Fernando Lopes. Em duas semanas, o grupo CicloMobilizamos fará outra manifestação.