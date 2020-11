Belém e Ananindeua: ciclistas homenageiam vítimas do trânsito

Cerca de 200 ciclistas de vários grupos de pedal de Belém e Ananindeua se reuniram na tarde deste sábado, 14, para uma bicicleata alusiva ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Os participantes estavam vestidos de preto e alguns usavam cruzes improvisadas com fita crepe no peito e nas costas em homenagem aos ciclistas que morreram no trânsito. Ele se concentraram em frente ao Mercado de São Brás, de onde partiram para percorrer outras ruas de Belém e Ananindeua.

"Hoje (sábado) aconteceram duas mortes de ciclistas, nas rodovias BR-316 e na Mário Covas", destacou Márcia Braga, do grupo Pedal Redondo, uma das organizadoras da bicicletada. "Somos milhares de ciclistas em Belém que atuam por hobby ou por necessidade".

"Nos últimos quatro dias foram sete vítimas fatais no trânsito entre os ciclistas", acrescenta o ciclista Gilson Belucci. "Falta fiscalização no trânsito e ciclovias", reivindica. "Não vemos resultado (melhorias por parte das autoridades)".

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas e costuma transcorrer no terceiro domingo do mês de novembro, que, este ano, coincidiu com o domingo da eleição, 15. Porém, segundo o movimento internacional Maio Amarelo, que atua na conscientização para a redução dos acidentes de trânsito, este ano, a lembrança da data foi adiada para a próxima quarta-feira, 18.

O motorista Alex Marcelo dos Santos adotou o ciclismo como prática diária há cinco anos com o objetivo de perder peso. Há dois anos, ele passou a levar o filho Heitor, de 7 anos, para passear com ele. "É melhor do que ele ficar em casa, sedentário".