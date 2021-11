Ciclista quebra o braço e alguns dentes após colidir com entulho em ciclofaixa em Belém

Um ciclista quebrou um braço e perdeu alguns dentes após colidir com um monte de entulho que ocupava partes de uma ciclofaixa na capital paraense. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (18) e vitimou o fotógrafo Everton Saraiva. A vítima percorria a avenida Júlio César, acompanhada de um grupo de amigos, quando não conseguiu desviar de um monte de lixo, na descida do elevado Daniel Berg, no bairro Souza.

"Como é bem na descida, você pega uma certa velocidade e tem que prestar atenção nos carros que vêm pela Júlio César e vai fazer o retorno para Pedro Álvares Cabral, ou o contrário. E ônibus também", inicia Everton. "Eu estava prestando atenção nos carros e quando virei, só vi entulho na minha frente e não consegui desviar. Eu freei e meu corpo foi jogado a mais de dois metros", detalha.

Segundo o ciclista, ele bateu a cabeça e o rosto no meio-fio. "Para não me bater mais, coloquei o meu braço direito no rosto e quebrei ele em duas partes. Eu também bati o meu rosto e quebrei alguns dentes", pontua. "O acidente não foi pior porque eu estava de capacete e ele amorteceu um pouco impacto. Quando eu bati no meio-fio, talvez se não fosse o capacete o trauma seria muito pior", avalia.

Não há detalhes sobre quem teria despejado o monte de lixo no espaço reservado para os ciclistas mas, segundo denuncia Everton, não é incomum flagrar cenas parecidas pela avenida Júlio César. "Quem passa por lá, vê vários entulhos. Desde a Pedro Álvares Cabral até lá até a entrada da avenida Independência. Todo o Marex e Val-de-Cans também", aponta.

Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o ciclista para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Agora a vítima aguarda transferência para o Hospital Público Estadual Galileu, onde deverá realizar uma cirurgia no braço.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.