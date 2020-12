Ciclista é atropelada no bairro da Cidade Velha

A ciclista Anete Grace Queiroz Cavalcante, de 57 anos, foi atropelada por uma motocicleta na esquina das travessas triunvirato e Breves no bairro da Cidade Velha em Belém, próximo das 20 horas da noite deste domingo 25, Dia de Natal. Morador do Jurunas, o motoqueiro - que pediu para não ser identificado - socorreu a vítima, que passa bem.

O motoqueiro contou, inclusive com a confirmação de familiares de Anete Cavalcante, que tanto ele quanta a vítima trafegavam devagar. Ela em uma bicicleta; ele, numa moto, no entanto, Anete decidiu cruzar a via repentinamente, sem olhar para trás antes, a senhora não deu chances de o motoqueiro desviar dela por completo.

"Eu a vi, fiz de tudo para não bater nela, mas a moto ainda bateu no retrovisor da bicicleta, ela caiu e na queda bateu a cabeça com força no chão. Poxa, eu não queria isso, tenho fé em nossa senhora que o pior já passou", contou o piloto.

Familiares e amigos de Anete acionaram o SAMU que foi ao local assistir à vítima.