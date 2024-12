Chuva registrada na capital foi a maior desde junho deste ano

A chuva que caiu em Belém na tarde desta quarta-feira (11/12) foi a maior já registrada desde junho deste ano. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que estuda e mede o clima em todo o Brasil.

A chuva que durou aproximadamente duas horas e resultou no índice pluviométrico de 72,4 mm superou todas as outras do semestre. Uma das estações do Inmet localizada no Entroncamento registrou o índice nesta tarde. A chuva de terça-feira (10/12) também foi alta com aproximadamente 60 mm.

A previsão do instituto é que ainda ocorram chuvas nesta quinta-feira (12), mas com menor intensidade. Até o momento o mês de dezembro totaliza 230 mm de chuva, e está se aproximando da média histórida de 281 mm.