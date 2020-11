Chuva provoca desabamento de árvore no centro de Belém

A chuva forte que caiu sobre Belém no começo da noite desta terça-feira (10) provocou a queda de uma mangueira no centro da cidade. O desabamento do vegetal se deu na travessa 14 de Março, entre a avenida Governador José Malcher e a avenida Nazaré.

Artur Otávio Silva, morador de um prédio em frente ao local da queda da árvore, afirmou que em janeiro os moradores solicitaram à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) que providenciasse a poda do vegetal, porque a cobertura da árvore estava muito alta.

"Os técnicos da Semma vieram, atestaram que precisava ser feita a poda, mas não voltaram mais, e hoje a árvore tombou", declarou Artur Silva. Como disse o morador, a árvore não atingiu nenhuma pessoa ou veículo, mas ficou encostada na laje do prédio e também em uma outra mangueira.

O diretor geral da Semma, Paulo Porto, destacou que a queda da árvore foi provocada pela chuva forte com ventos no começo da noite. "Não conseguimos fazer a poda da árvore, mas não foi por isso que ela caiu, até porque não era uma cobertura tão frondosa. O problema é que com o período chuvoso, o terreno se encharca e aí acaba provocando, muitas vezes, a queda da árvore", afirmou Porto. A Semma enviou uma equipe de técnicos ao local do acidente.

Homens do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e já se encontram no local do desabamento da árvore.