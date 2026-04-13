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Chuva intensa e maré alta elevam risco de alagamentos; terça-feira terá nova pancadas no Pará 

Na Região Metropolitana de Belém, nesta terça, a previsão indica céu com muitas nuvens pela manhã

Bruna Lima
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Para esta terça-feira (14), o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), indica a continuidade de condições favoráveis à chuva em diversas regiões do Pará. (FotoThiago Gomes | O Liberal)

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (13), em Belém, provocou alagamentos e prejuízos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil emitiu aviso de “alerta severo para alagamentos”, resultado da combinação de chuvas intensas com maré alta, cenário que aumenta o risco de inundações e bloqueio de vias em áreas urbanas.

A orientação era para que moradores evitassem trafegar por ruas alagadas e permanecessem em locais seguros, especialmente em regiões historicamente afetadas por cheias. Segundo o órgão, as equipes seguem monitorando a situação para reduzir possíveis impactos.

Entre os pontos afetados pela chuva nesta segunda-feira, a rua Augusto Corrêa, em frente ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, registrou alagamentos que dificultaram o tráfego de veículos e a circulação de pedestres. Houve transtornos para estudantes, trabalhadores e moradores da região.

Outro impacto foi o desabamento do muro de uma unidade do Assaí Atacadista, no bairro Batista Campos. A estrutura cedeu após a forte chuva e atingiu duas motocicletas que estavam estacionadas na avenida Roberto Camelier, nas proximidades da rua dos Tamoios. Não houve feridos.

De acordo com testemunhas, o desabamento ocorreu por volta das 16h. Um dos proprietários das motos, que trabalha como pedreiro, havia chegado ao local por volta das 15h para prestar serviço em um prédio próximo. Após estacionar o veículo, a chuva começou e, minutos depois, ele ouviu um forte barulho. Um funcionário da portaria o avisou que o muro havia caído sobre sua motocicleta.

Ainda segundo relatos de testemunhas, já houve um desabamento anterior no mesmo local. Após o ocorrido, os proprietários dos veículos atingidos foram chamados pela gerência do supermercado para tratar das providências. Um guincho foi acionado para retirar as motocicletas, e a empresa deve avaliar as medidas de reparação.

Em nota, o Assaí Atacadista confirmou a queda do muro em decorrência das fortes chuvas. A empresa informou que está em contato com os proprietários das motocicletas para ressarcimento, que a unidade segue operando normalmente e que a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, responsável por avaliar a estrutura para os reparos necessários.

A reportagem acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda retorno.

Previsão do tempo

Para esta terça-feira (14), o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), por meio da Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (Comhar), aponta a continuidade de condições favoráveis à chuva em diversas regiões do estado.

Na Região Metropolitana de Belém, a previsão indica céu com muitas nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva fraca. À tarde e à noite, o tempo deve permanecer nublado, com ocorrência de chuvas e trovoadas. As temperaturas na capital variam entre 23 °C e 31 °C, com umidade relativa do ar entre 65% e 100% e ventos fracos a moderados.

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