VÍDEO: Chuva intensa causa transtornos a moradores de Belém

Moradores de Belém enfrentam uma chuva intermitente no início da noite desta segunda feira (27), que causou transtornos principalmente para quem voltava do trabalho para casa. No Complexo do ver o peso, dezenas de trabalhadores se aglomeravam entre as coberturas das barracas, protegendo-se da chuva, à espera de ônibus.

A garçonete de uma das barracas do ver o peso, Marta Flávia Brito, de 38 anos, disse que sempre que chove à noite, ela tem mais medo de assaltos e até de cair em buracos nas ruas de Belém e de Marituba, onde ela mora. Nesta segunda, por volta das 19h ela aguardada o Marituba-Cerâmica.

Mesmo após a chuva já perto das 20h, várias ruas seguiam inundadas, como a Fernando Guilhon esquina com a travessa Quintino foi uma das mais afetadas.