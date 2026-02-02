Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Chuva forte em Belém: saiba causa e índice pluviométrico da cidade

Nessa segunda-feira (2), a capital do Pará registrou o intenso fenômeno natural e metereológico durante a tarde

Lívia Ximenes
fonte

Chuva provocou alagamentos em Belém nessa segunda-feira (02/02) (O Liberal)

Belém sofreu com forte chuva durante a tarde dessa segunda-feira (2). Até a noite, a cidade ainda lidou com consequências do fenômeno natural e meteorológico, como alagamentos e trânsito intenso. Atualmente, a região passa pelo chamado Inverno Amazônico, período que dura de janeiro a abril e é marcado por altos índices pluviométricos.

VEJA MAIS

image Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)
Chuva forte que começou por volta das 15h fez o trânsito ficar lentos em ruas do centro

image Mercado de sombrinhas em Belém oscila entre vendas fracas, razoáveis e aquecidas no período de chuva
Entre vendedores, lojas especializadas e até aluguel, o guarda-chuva mostra diferentes realidades de preço, consumo e expectativa com a chegada das chuvas na capital.

image Tempo fechado com chuva faz terça-feira escurecer mais cedo e provoca vários alagamentos em Belém
As chuvas iniciaram por volta de 12h30, afetando várias vias de Belém

O que provocou a chuva forte em Belém nessa segunda-feira, 2 de fevereiro?

De acordo com diretor José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Pará, a chuva foi provocada por três fenômenos: corredor de umidade formado no sudeste do Amazonas, alta da Bolívia e vórtice ciclônico no Nordeste. “A gente tem verificado que esse escoamento de nuvens veio pelas correntes de Sudeste, com a atuação da alta da Bolívia, e entrou aqui pela região Oeste-Sudeste da Região Metropolitana de Belém”, explica. Entenda sobre cada fenômeno abaixo.

  • Corredor de umidade: fluxo intenso de vapor de água concentrado na atmosfera, responsável por transportar umidade de uma região a outra;
  • Alta da Bolívia: centro de alta pressão estabelecido na troposfera (a cerca de 12 km de altitude) que libera calor e umidade na Amazônia;
  • Vórtice ciclônico: sistema de baixa pressão formado na atmosfera que determina o local da chuva.

“Por isso mesmo a chuva foi mais concentrada na região de Campina e Nazaré. Nós verificamos esses maiores volumes de chuva nessa região e menores volumes para o lado de Ananindeua e Marituba”, explica José Raimundo. Segundo o diretor, a nuvem de tempestade foi bem desenvolvida, distribuída entre os bairros da capital paraense e acompanhada via satélite por especialistas.

Qual o índice pluviométrico de Belém nessa segunda-feira, 2 de fevereiro?

A chuva dessa segunda-feira (2) atingiu toda a cidade de Belém, mas quatro bairros se destacam nos dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden): Pedreira, Terra Firme, Cremação e Nazaré. Ainda não há dados gerais sobre a cidade. Conforme Mapa Interativo da Rede Observacional para Monitoramento de Risco de Desastres Naturais do Cemaden, observados por volta das 20h40, a região com maior registro de chuva foi de Nazaré. Confira abaixo.

image Índice pluviométrico de Belém de segunda-feira (02/02) (Reprodução / Cemaden)
  • Pedreira: 30mm;
  • Terra Firme: 31mm;
  • Cremação: 44mm;
  • Nazaré: 91mm.
image O bairro de Nazaré registra o maior índice pluviométrico, com 91mm (Reprodução / Cemaden)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuva em belém

chuva forte em belém

alagamentos

inmet

cemaden
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Dia de Iemanjá: veja como será a homenagem para a 'Rainha das Águas' em Belém

Nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, é comemorado o Dia de Iemanjá. Essa data em homenagem a essa orixá, inclusive, conta com dois dias de celebração: 2 de fevereiro e 8 de dezembro

02.02.26 6h00

DEFESA DOS ANIMAIS

Manifestação em Belém pede justiça pela morte do cão Orelha

O evento reuniu centenas de apoiadores da causa animal na Praça da República

01.02.26 11h34

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

ALAGAMENTOS

Chuva alaga vários pontos em Belém na tarde desta segunda-feira (02)

Chuva forte que começou por volta das 15h fez o trânsito ficar lentos em ruas do centro

02.02.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda