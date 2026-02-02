Chuva forte em Belém: saiba causa e índice pluviométrico da cidade

Belém sofreu com forte chuva durante a tarde dessa segunda-feira (2). Até a noite, a cidade ainda lidou com consequências do fenômeno natural e meteorológico, como alagamentos e trânsito intenso. Atualmente, a região passa pelo chamado Inverno Amazônico, período que dura de janeiro a abril e é marcado por altos índices pluviométricos.

O que provocou a chuva forte em Belém nessa segunda-feira, 2 de fevereiro?

De acordo com diretor José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Pará, a chuva foi provocada por três fenômenos: corredor de umidade formado no sudeste do Amazonas, alta da Bolívia e vórtice ciclônico no Nordeste. “A gente tem verificado que esse escoamento de nuvens veio pelas correntes de Sudeste, com a atuação da alta da Bolívia, e entrou aqui pela região Oeste-Sudeste da Região Metropolitana de Belém”, explica. Entenda sobre cada fenômeno abaixo.

Corredor de umidade: fluxo intenso de vapor de água concentrado na atmosfera, responsável por transportar umidade de uma região a outra;

fluxo intenso de vapor de água concentrado na atmosfera, responsável por transportar umidade de uma região a outra; Alta da Bolívia: centro de alta pressão estabelecido na troposfera (a cerca de 12 km de altitude) que libera calor e umidade na Amazônia;

centro de alta pressão estabelecido na troposfera (a cerca de 12 km de altitude) que libera calor e umidade na Amazônia; Vórtice ciclônico: sistema de baixa pressão formado na atmosfera que determina o local da chuva.

“Por isso mesmo a chuva foi mais concentrada na região de Campina e Nazaré. Nós verificamos esses maiores volumes de chuva nessa região e menores volumes para o lado de Ananindeua e Marituba”, explica José Raimundo. Segundo o diretor, a nuvem de tempestade foi bem desenvolvida, distribuída entre os bairros da capital paraense e acompanhada via satélite por especialistas.

Qual o índice pluviométrico de Belém nessa segunda-feira, 2 de fevereiro?

A chuva dessa segunda-feira (2) atingiu toda a cidade de Belém, mas quatro bairros se destacam nos dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden): Pedreira, Terra Firme, Cremação e Nazaré. Ainda não há dados gerais sobre a cidade. Conforme Mapa Interativo da Rede Observacional para Monitoramento de Risco de Desastres Naturais do Cemaden, observados por volta das 20h40, a região com maior registro de chuva foi de Nazaré. Confira abaixo.

Pedreira: 30mm;

30mm; Terra Firme: 31mm;

31mm; Cremação: 44mm;

44mm; Nazaré: 91mm.

