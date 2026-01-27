Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Tempo fechado com chuva faz terça-feira escurecer mais cedo e provoca vários alagamentos em Belém

As chuvas iniciaram por volta de 12h30, afetando várias vias de Belém

Ayla Ferreira
fonte

Alagamento na Duque de Caxias, em Belém. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Na tarde desta terça-feira (27), diversos pontos de Belém ficaram completamente alagados com a chuva intensa que atingiu a capital paraense. Por volta de meio-dia, o céu ficou escuro, similar a um início de noite, mas ainda em horário de almoço. As chuvas iniciaram por volta do mesmo horário, deixando algumas ruas da capital debaixo d’água.

VEJA MAIS

image Forte chuva alaga vários bairros de Santarém nesta segunda-feira (26)
Ruas se transformaram em rios por causa da chuva e equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas

image Chuvas em Belém: Áreas centrais voltam a alagar no inverno amazônico
Moradores e trabalhadores relatam os problemas enfrentados a cada período chuvoso na capital paraense. Situação é histórica, causando transtornos a pedestres e motoristas

É o caso da avenida Duque de Caxias, uma das mais movimentadas da cidade. A água ultrapassou o nível da via e chegou ao nível de casas e estabelecimentos comerciais. Mesmo com a água acima do nível das rodas da maioria dos veículos, muitos condutores seguiam trajeto, apesar do empecilho do alagamento. Alguns pedestres também arriscaram a caminhada na via alagada.

image O canal da Marquês de Herval, na Pedreira. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Já o nível de água no canal da Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, subiu com as fortes chuvas. Alguns jovens foram vistos pulando no canal de esgoto aberto.

Início da semana com chuvas

A tarde da última segunda-feira (26), também foi cenário de chuvas intensas. Em pontos críticos de alagamento, como na travessa Campos Sales entre Riachuelo e Aristides Lobo, bairro da Campina, um casarão antigo deteriorou ainda mais e apresenta risco de desabamento, deixando os moradores da área preocupados. Já a Rua dos Mundurucus, na Pedreira, ficou completamente alagada. No cruzamento da Pariquis com a Rui Barbosa, o acúmulo de água também é frequente e causou transtornos para quem precisou se locomover na área.

Chuva e Alagamentos em Belém

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre os trechos alagados e aguarda retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas em belém

belém ruas alagadas

avenida duque de caxias

canal da marquês de herval
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

GREVE

Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém no 8º dia de greve

A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais

26.01.26 12h05

MAUS-TRATOS

Lei amplia punições e prevê multa para maus-tratos a animais em Belém

Prefeito Igor Normando diz que casos como o do cão Orelha não podem ficar impunes

26.01.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda