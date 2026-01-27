Tempo fechado com chuva faz terça-feira escurecer mais cedo e provoca vários alagamentos em Belém

Na tarde desta terça-feira (27), diversos pontos de Belém ficaram completamente alagados com a chuva intensa que atingiu a capital paraense. Por volta de meio-dia, o céu ficou escuro, similar a um início de noite, mas ainda em horário de almoço. As chuvas iniciaram por volta do mesmo horário, deixando algumas ruas da capital debaixo d’água.

É o caso da avenida Duque de Caxias, uma das mais movimentadas da cidade. A água ultrapassou o nível da via e chegou ao nível de casas e estabelecimentos comerciais. Mesmo com a água acima do nível das rodas da maioria dos veículos, muitos condutores seguiam trajeto, apesar do empecilho do alagamento. Alguns pedestres também arriscaram a caminhada na via alagada.

O canal da Marquês de Herval, na Pedreira. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Já o nível de água no canal da Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, subiu com as fortes chuvas. Alguns jovens foram vistos pulando no canal de esgoto aberto.

Início da semana com chuvas

A tarde da última segunda-feira (26), também foi cenário de chuvas intensas. Em pontos críticos de alagamento, como na travessa Campos Sales entre Riachuelo e Aristides Lobo, bairro da Campina, um casarão antigo deteriorou ainda mais e apresenta risco de desabamento, deixando os moradores da área preocupados. Já a Rua dos Mundurucus, na Pedreira, ficou completamente alagada. No cruzamento da Pariquis com a Rui Barbosa, o acúmulo de água também é frequente e causou transtornos para quem precisou se locomover na área.

Chuva e Alagamentos em Belém

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém sobre os trechos alagados e aguarda retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades