Forte chuva alaga vários bairros de Santarém nesta segunda-feira (26)
Ruas se transformaram em rios por causa da chuva e equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas
Uma forte chuva que caiu em Santarém, na manhã desta segunda-feira (26), provocou vários alagamentos no município do oeste do Pará. Dentre os pontos que foram registrados alagamentos está a avenida Tapajós, uma das principais da cidade, que ficou encoberta pela água.
Outros alagamentois também ocorreram nos cruzamentos das avenidas Borges Leal e Mendonça Furtado, o que impediu a passagem de veículos. O acumulado de chuva até às 9h30 era de 43,6 mm.
A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil mobilizou equipes desde as primeiras horas da manhã para monitorar os pontos mais afetados. As demandas estão sendo encaminhadas à Secretaria Municipal de Urbanismo, responsável pelas ações de drenagem e manutenção urbana.
Outros locais que também registraram alagamentos, foram na avenida Muiraquitã com Portugal, no bairro Diamantino; o cruzamento da Castelo Branco com Diamantino, no bairro Interventoria; a travessa Turiano Meira, entre Haroldo Veloso e Castelo Branco; a avenida Curuá-Una, entre Haroldo Veloso e Santos Dumont, no bairro Santíssimo.
No bairro Santana, a enxurrada gerou transtornos a moradores, com a água invadindo terrenos e residências. Não houve registro de feridos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA