Forte chuva alaga vários bairros de Santarém nesta segunda-feira (26)

Uma forte chuva que caiu em Santarém, na manhã desta segunda-feira (26), provocou vários alagamentos no município do oeste do Pará. Dentre os pontos que foram registrados alagamentos está a avenida Tapajós, uma das principais da cidade, que ficou encoberta pela água.

Outros alagamentois também ocorreram nos cruzamentos das avenidas Borges Leal e Mendonça Furtado, o que impediu a passagem de veículos. O acumulado de chuva até às 9h30 era de 43,6 mm.

Alagamentos em Santarém Chuva alagou ruas do centro e da periferia de Santarém, no Oeste do Pará. (Reprodução Redes Sociais) Em algumas ruas, correnteza formada pela água da chuva foi muito forte. (Reprodução Redes Sociais) Em algumas ruas, correnteza formada pela água da chuva foi muito forte. (Reprodução Redes Sociais) Água da chuva na avenida Tapajós fez tudo se transformar em rio. (Reprodução Redes Sociais) Moradores ficaram ilhados sem poder sair de casa por causa da chuva.(Reprodução Redes Sociais) (Reprodução Redes Sociais)

A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil mobilizou equipes desde as primeiras horas da manhã para monitorar os pontos mais afetados. As demandas estão sendo encaminhadas à Secretaria Municipal de Urbanismo, responsável pelas ações de drenagem e manutenção urbana.

Outros locais que também registraram alagamentos, foram na avenida Muiraquitã com Portugal, no bairro Diamantino; o cruzamento da Castelo Branco com Diamantino, no bairro Interventoria; a travessa Turiano Meira, entre Haroldo Veloso e Castelo Branco; a avenida Curuá-Una, entre Haroldo Veloso e Santos Dumont, no bairro Santíssimo.

No bairro Santana, a enxurrada gerou transtornos a moradores, com a água invadindo terrenos e residências. Não houve registro de feridos.