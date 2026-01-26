Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Forte chuva alaga vários bairros de Santarém nesta segunda-feira (26)

Ruas se transformaram em rios por causa da chuva e equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas

O Liberal
fonte

Diversos bairros de Santarém ficaram alagados devido a forte chuva nesta segunda-feira (26). (Reprodução rede sociais)

Uma forte chuva que caiu em Santarém, na manhã desta segunda-feira (26), provocou vários alagamentos no município do oeste do Pará. Dentre os pontos que foram registrados alagamentos está a avenida Tapajós, uma das principais da cidade, que ficou encoberta pela água.

Outros alagamentois também ocorreram nos cruzamentos das avenidas Borges Leal e Mendonça Furtado, o que impediu a passagem de veículos. O acumulado de chuva até às 9h30 era de 43,6 mm.

Alagamentos em Santarém

A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil mobilizou equipes desde as primeiras horas da manhã para monitorar os pontos mais afetados. As demandas estão sendo encaminhadas à Secretaria Municipal de Urbanismo, responsável pelas ações de drenagem e manutenção urbana.

Outros locais que também registraram alagamentos, foram na avenida Muiraquitã com Portugal, no bairro Diamantino; o cruzamento da Castelo Branco com Diamantino, no bairro Interventoria; a travessa Turiano Meira, entre Haroldo Veloso e Castelo Branco; a avenida Curuá-Una, entre Haroldo Veloso e Santos Dumont, no bairro Santíssimo.

No bairro Santana, a enxurrada gerou transtornos a moradores, com a água invadindo terrenos e residências. Não houve registro de feridos.

