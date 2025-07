Quem são as pessoas mais importantes de Belém e Ananindeua? Confira no mapa interativo global

Você já se perguntou quem são as figuras mais importantes de Belém e Ananindeua? Um mapa interativo, que viralizou nesta semana no X (antigo Twitter), destaca as pessoas mais notáveis do mundo, cidade por cidade. O projeto, criado pelo geógrafo finlandês Topi Tjukanov, usa dados da Wikipédia e do Wikidata para identificar a pessoa mais famosa associada a cada local, com base em notoriedade, relevância histórica e volume de buscas.

A ferramenta considera o local de nascimento e, em alguns casos, a cidade onde a pessoa viveu por mais tempo. Confira abaixo quem são as figuras mais notáveis da região, segundo o mapa:

🧬 Ciência: Afrânio do Amaral (Belém)

Afrânio do Amaral (Reprodução)

No campo da ciência, o nome que representa Belém no mapa das personalidades mais notáveis do mundo é o do médico e herpetólogo Afrânio Pompílio Bransford Bastos do Amaral. Nascido na capital paraense em 1894, Afrânio foi um dos principais nomes da ciência brasileira no século XX, com grande destaque no estudo de serpentes e venenos.

Autor da importante obra Serpentes do Brasil, uma iconografia colorida com mais de 582 gravuras de serpentes nativas, Afrânio do Amaral foi um dos pioneiros da herpetologia no país. Ele foi diretor do Instituto Butantan em duas ocasiões: de 1919 a 1921 e novamente de 1928 a 1938, atuando ativamente no desenvolvimento da pesquisa biomédica brasileira. Além de pesquisador, Afrânio também se destacou como divulgador científico, contribuindo para a educação e conscientização sobre a importância da fauna brasileira.

🎤 Cultura: Fafá de Belém (Belém)

Fafá de Belém. (Divulgação Ag. Pará)

Ícone da música popular brasileira, Fafá de Belém, nome artístico de Maria de Fátima Palha de Figueiredo, é a representante cultural mais notável de Belém, segundo o mapa. Com mais de 15 milhões de discos vendidos e 30 álbuns lançados, a cantora é um ícone da Música Popular Brasileira.

Nascida e criada em Belém, a artista tem uma ligação profunda com o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré é conhecida em todo o país, e Fafá participa ativamente da festividade, tanto como fiel quanto como figura pública.

⚽ Esportes: Paulo Henrique Ganso (Ananindeua)

Paulo Henrique Ganso. (Rener Pinheiro/MoWA Press)

Representando Ananindeua, está o meia Paulo Henrique Chagas de Lima, o Ganso. Ele é o representante esportivo mais notável do município, segundo o mapa interativo global. Ganso iniciou sua trajetória no futebol de salão pela Tuna Luso, onde jogou dos sete aos quinze anos, antes de migrar para o futebol de campo, nas categorias de base do Paysandu.

O talento do craque paraense o levou ao Santos em 2005, onde, ao lado de Neymar, formou uma das duplas mais memoráveis do clube. Em seguida, atuou pelo São Paulo e teve uma passagem pelo futebol europeu, jogando pelo Sevilla, da Espanha. De volta ao Brasil, Ganso chegou ao Fluminense em 2019, onde joga até hoje.

⚽ Esportes: Sócrates (Belém)

Ídolo do Corinthians, Sócrates foi um dos maiores meio-campistas dos anos 70 e 80 (Reprodução)

Entre os grandes nomes do futebol brasileiro, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Sócrates, também figura como uma das personalidades mais notáveis de Belém, cidade onde nasceu em 1954. Apesar de sua carreira ter sido construída fora do Pará, seu nome aparece com destaque no mapa interativo.

Além de ser um craque dentro de campo, Sócrates foi um símbolo de inteligência, consciência política e liderança. Médico formado, foi o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982 e um dos articuladores da Democracia Corinthiana, movimento que defendia a autogestão no clube e se tornou uma expressão de resistência à ditadura militar no Brasil.

É lembrado como um dos maiores jogadores da década de 1980, tanto pelo seu talento técnico como por sua postura crítica e engajada.

🏛️ Liderança: João Clemente Baena Soares (Belém)

João Clemente Baena Soares. (Reprodução)

Nome de destaque na diplomacia brasileira e internacional, João Clemente Baena Soares é apontado como a personalidade mais notável da região na categoria liderança política e diplomática. Nascido em Belém, em 1931, ele viveu mais de 40 anos a serviço do Itamaraty.

O embaixador foi o único brasileiro eleito Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), cargo que ocupou entre 1984 e 1994. Também foi Secretário-Geral do Itamaraty, posição equivalente à de "vice-ministro" das Relações Exteriores, durante os anos finais da ditadura militar (1979–1984). Baena Soares serviu em postos diplomáticos estratégicos, representando o Brasil nos Estados Unidos, Paraguai, Portugal, Guatemala, Itália e Bélgica.

Como o mapa funciona?

O mapa foi desenvolvido com tecnologia da plataforma Mapbox e alimentado com dados processados a partir da Wikipédia em diversas línguas. A análise considera o tamanho e a popularidade das páginas, além de critérios como relevância histórica e impacto cultural. O projeto foi inspirado em iniciativas anteriores, como o People Map of the U.S., do site The Pudding.

Confira quem são as personalidades mais notáveis do mundo, segundo mapa interativo global. (Mapbox)

Além da versão geral, o mapa também permite filtrar por categorias como Cultura, Ciência, Esportes, Liderança e Negócios. A ferramenta pode ser acessada online e atualiza seus dados conforme a atividade nas páginas da Wikipédia.

Você pode acessar o mapa completo, filtrar por categorias e procurar o nome mais notável da sua cidade pelo link: https://tjukanovt.github.io/notable-people