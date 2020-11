Chuva forte e alagamentos voltam a atormentar os belenenses

A chuva torrencial que caiu na tarde desta quarta-feira, 4, em Belém, fez ressurgir uma cena recorrente e já esperada por quem reside às proximidades ou costuma transitar pela avenida João Paulo II. Até o canteiro de obras de drenagem - que prometem pôr um fim ao problema - ficou completamente alagado. Muitos moradores ficaram ilhados, e os que se arriscaram a sair de casa durante o temporal enfrentaram dificuldades para se locomover.

Em várias ruas do centro da cidade o trânsito ficou lento por conta dos alagamentos (Ivan Duarte / O Liberal)

A reportagem da Redação Integrada O Liberal registrou a tentativa de motociclista de resgatar o seu veículo, já estava coberto até a metade pela água. A via por onde os carros estão liberados para passar não foi atingida pelo alagamento e apresenta fluxo leve até o momento.

Na travessa Mauriti, esquina com a passagem José Leal Martins, muitos moradores arriscaram sair de casa, mesmo com a água até o joelho, o que já não aconteceu com os condutores de veículos, que preferiram aguardar até o nível da água baixar.

Muitos moradores ficaram ilhados, e os que se arriscaram a sair de casa durante o temporal enfrentaram dificuldades para se locomover (Ivan Duarte / O Liberal)

Na travessa Antônio Baena, os motoristas precisaram de uma dose extra de paciência para encarar o longo congestionamento que se formou por conta do fluxo lento. Na Guerra Passos com a Américo Santa Rosa, o trânsito também está fluindo devagar por conta dos alagamentos, que deixaram pedestres isolados em frente a estabelecimentos próximos.