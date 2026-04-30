Chuva forte destelhas casas e gera apagão no conjunto Promorar em Belém

O temporal da tarde desta quinta-feira (30) gerou muitos prejuízos para moradores do conjunto Promorar, no bairro Maracangalha, em Belém, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Val-de-Cans. De acordo com informações dos moradores de 10 a 12 casas tiveram telhas arrancadas pela força do vento por volta das 15h. A chuva também deixou várias ruas do conjunto sem energia elétrica até a noite.

Uma das casas atingidas foi da família do motorista William Holanda, de 50 anos, que estava fora de casa e teve que voltar correndo para a residência. O cômodo do andar superior onde mora o pai de William teve o telhado praticamente todo arrancado. "Me falaram e eu voltei correndo para cá, ainda estamos arrumando as coisas", disse.

O irmão de William, Flávio Holanda, estava na residência no momento da tempestade. Ele testemunhou as telhas voando e atingindo outras casas e sa rede elétrica. "Era por volta de 15h30 e começou a ventar, tipo um furacãozinho aqui. Esse furacão começou. Deu um estalo [no poste] começou a pegar fogo, e faltou energia nessa rua todinha. Quando a gente viu começou várias telhas a levantar tudinho. Aí foi uma gritaria de todo mundo correndo de um lado para o outro e as telhas voando", relata.

O grupo dos moradores em um aplicativo de mensagem contabilizava ao menos 10 casas destelhadas nas redondezas. A ventania foi tão forte que algumas casas tiveram até mesmo a estrutura de madeira arrancada pela força da natureza. Logo em seguida, as famílias começaram a se mobilizar para reconstruir os telhados com a ajuda de parentes e vizinhos.

"Não chegou a danificar equipamento eletrônico, porque os vizinhos ajudaram a gente a tirar a geladeira, televisão, computador, e deu para ajeitar tudinho, mas questão de roupa, guarda-roupa, móveis, tapetes, fora outras coisas, estão todas no lixo. Muita coisa foi jogada fora", falou Flávio.

Uma equipe da Defesa Civil do Município esteve na região para avaliar os prejuízos. Equipes da concessionária Equatorial Pará também estão na região trabalhando para consertar a rede danificada e religar a energia elétrica.