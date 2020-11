Chuva forte derruba árvore no bairro da Pedreira

Uma árvore desabou na noite desta terça-feira (3) na Travessa Angustura, esquina da Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira. A queda ocorreu durante a forte chuva que caiu sobre a capital paraense nesta tarde. Não houve vítimas. Um carro do Corpo dos Bombeiros está no local para analisar os danos. O espaço não foi isolado e o trânsito no quarteirão está fluindo normalmente. Mais informações em breve.