Chuva forte derruba árvore e destrói residência em Ananindeua

A forte chuva que atingiu a Grande Belém na tarde desta quinta-feira (19) provocou a queda de uma árvore de grande porte localizada dentro da área do Centro Nacional de Primatas (CENP), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O incidente causou o destelhamento de uma residência vizinha. Apesar da destruição, não houve registro de feridos.

Vídeos recebidos pela reportagem do Grupo Liberal mostram que a árvore caiu sobre a casa, construída em alvenaria, destruiu parte do telhado, provocou o desabamento de um muro e danificou diversos objetos e equipamentos no interior do imóvel. Eletrodomésticos, móveis e utensílios ficaram inutilizados em cômodos como cozinha, sala, banheiro e quarto.

“Aconteceu agora na minha casa. Destruiu tudo. Minha mulher grávida estava no banheiro. Graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Destruiu toda a casa. Não escutamos nenhum estalo da árvore. Quebrou tudo: banheiro, sala, quarto. A televisão eu ainda vou ver se danificou”, relatou o morador, que se identifica em um dos vídeos como dono do imóvel.

Em outra gravação, abalado, ele mostra o interior da residência destruído. “Minha casa toda destruída. Mas, graças a Deus, a minha esposa está bem”, disse.

A espécie da árvore que caiu não foi informada oficialmente, e ainda não há confirmação sobre o que teria causado sua queda. Segundo o site Clima Tempo, a previsão do tempo para esta quinta-feira (19) em Ananindeua indicava mínima de 24°C e máxima de 32°C, com possibilidade de “pancadas de chuva à tarde e à noite”. A velocidade dos ventos estaria entre 6 km/h e 8 km/h.

Procurado, o Centro Nacional de Primatas se manifestou por meio de nota. Disse que “tomou conhecimento da queda de uma árvore em sua área, que atingiu uma residência vizinha. Desde então, a instituição está acompanhando a situação com total atenção e responsabilidade”.

Ainda de acordo com o CENP, uma equipe técnica de engenharia, acompanhada da administração do centro, realizará​ uma vistoria no local nesta sexta-feira (20). “O objetivo é levantar os danos causados e tomar todas as providências necessárias para minimizar os impactos e oferecer o devido suporte aos moradores afetados”.

“O CENP reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e continuará colaborando para a resolução do ocorrido com a máxima agilidade e transparência”, finalizou a instituição.