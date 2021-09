Chuva forte causa transtornos em Belém nesta terça-feira (28)

A forte chuva que caiu sobre Belém, na tarde desta terça-feira (28), voltou a causar transtornos para quem vive na capital e precisa, diariamente, sair de casa para diversas atividades.

Com pouco mais de uma hora de temporal, era possível observar vários pontos de alagamentos na cidade: avenida Doutor Freitas com Duque de Caxias, no bairro do Marco; Pedro Miranda, próximo do canal da 3 de Maio, na Pedreira; rua dos Pariquis, entre Alcindo Cacela e Quintino Bocaiúva; e rua dos Mundurucus com Alcindo Cacela, na Cremação, dentre outros pontos.

A diarista Adriana Pereira, de 33 anos, se abrigou em uma loja de departamentos enquanto aguardava a chuva passar, na esquina da rua dos Mundurucus com a Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. O cruzamento ficou debaixo d’água. “Eu estava saindo do trabalho e fiquei presa aqui. Entrei na loja para esperar a água baixar um pouco. Eu fui lá dentro olhar umas coisas, quando voltei, já estava tudo cheio. Foi muito rápido”, espantou-se Adriana, que pegaria uma condução para ir até Ananindeua, onde mora.

O ajudante de pedreiro Cristiano de Oliveira, de 41 anos, saiu do trabalho, no bairro do Marco, pedalando com destino à sua residência, na Cremação. Mas, quando chegou na avenida Alcindo Cacela, mais precisamente na esquina da Conselheiro Furtado, precisou descer da bicicleta e seguir viagem a pé ao lado do seu meio de transporte. “Estou vindo desde lá andando. Aqui é assim, basta uma chuvinha que logo enche. São vários problemas que causam isso. A população não ajuda também, porque joga lixo, entope os bueiros e, numa hora dessas, a água não tem para onde escorrer”, avaliou.

Muita gente aproveitou o trânsito parado para desabafar: "Trânsito pesado na Gentil Bittencourt, na área do Cemitério da Soledad, indo em direção a São Brás", "O que causa transtorno não é a chuva, mas sim o entupimento dos bueiros, valas e canais", "Os alagamentos em Belém viraram rotina, independente da quantidade de chuva", publicaram os internautas de vários pontos da cidade.