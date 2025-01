Chuva faz trânsito ficar lento em Belém na manhã desta sexta-feira (24)

O trânsito está lento em várias vias na manhã desta sexta-feira (24/01) em Belém. Nas primeiras horas uma chuva forte rápida caiu sobre a capital paraense, o que gerou diminuição da velocidade dos carros e vários pontos de congestionamento. Muitos moradores buscaram se proteger com sombrinhas e capas de chuva.

Dentre os pontos em que é preciso ter mais paciência estão as avenidas Perimetral, João Paulo II, Augusto Montenegro, Almirante Barroso, no sentido de São Brás e José Malcher. Quase todas as vias estão congestionadas no sentido do centro da cidade.

Chuva na sexta-feira em Belém A avenida José Bonifácio ficou alagada com a chuva na manhã desta sexta-feira (24/01). (Carmen Helena/O Liberal) População saiu com guarda chuva na rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá. (Carmen Helena/O Liberal) A avenida José Bonifácio ficou alagada com a chuva na manhã desta sexta-feira (24/01). (Carmen Helena/O Liberal) Belém amanhece chuvosa nesta sexta-feira (24/01). (Carmen Helena/O Liberal) Chuva faz moradores saírem de casa com guarda-chuva. (Carmen Helena/O Liberal) (Carmen Helena/O Liberal) Trânsito fica lento em Belém devido a chuva desta sexta-feira (24/01). (Carmen Helena/O Liberal)

Outras vias em que o trânsito também flui devagar são a travesa Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio, as ruas dos Tamoios e dos Mundurucus, rodovia Mário Covas e a rodovia do Tapanã. No bairro do Guamá, a avenida José Bonifácio alagou, o que obrigou ciclistas a andarem pelo meio da via.