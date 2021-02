Chuva desta quarta fez o belemense enfrentar longas esperas e ônibus lotados na volta para casa

Depois de várias horas de chuva fina, mas ininterrupta, que caiu na noite desta quarta-feira (17), trabalhadores que precisaram voltar para casa depois de um dia longo de serviço enfrentaram ruas parcialmente alagadas, ônibus lotados com vidros fechados e um clima que, para o belemense acostumado a uma temperatura média de 32º por boa parte do ano, poderia ser chamado de frio. Nas calçadas, usuários de transporte coletivo tiveram que exercitar a paciência e aguardar os ônibus debaixo de chuva ou sob as sombrinhas por falta de cobertura em várias paradas. Outros optaram por se refugiar em estabelecimentos comerciais.

Nas calçadas, usuários de transporte coletivo tiveram que exercitar a paciência e aguardar os ônibus (Cristino Martins / O Liberal)

Apesar de não ter gerado pontos de alagamentos expressivos, como geralmente ocorre principalmente nas áreas de baixada da capital nessas ocasiões, a chuva atrapalhou a rotina de quem tentava voltar do trabalho. "Já era para estar na minha casa descansando, mas a chuva atrasou tudo. Tive que esperar passar mais um pouco para poder ir. A gente sempre enfrenta esse problema. É alagamento, é carro que passa molhando a gente, é ônibus lotado com tudo fechado. Muito difícil", lamentou o produtor audiovisual Alexandre Silva, de 48 anos, morador do bairro da Sacramenta, que esperou o término da chuva no Umarizal para retornar para sua residência.

Quem precisou cumprir a rotina da volta para casa depois de um dia longo de serviço enfrentou ruas parcialmente alagadas (Cristino Martins / O Liberal)

Na avenida Alcindo Cacela, à esquina da rua dos Mundurucus, no Umarizal, a via foi parcialmente coberta pela água, mas não houve transtorno no trânsito e os veículos não encontraram grandes dificuldades para transpor o trecho.