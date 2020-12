Chuva derruba oito árvores em Belém na tarde desta quarta-feira

Oito árvores caíram, na tarde desta quarta-feira (16), durante a forte chuva com ventania que caiu em parte da na Região Metropolitana de Belém. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que informaram que não houve feridos em nenhum dos casos e que as equipes trabalharam para realizar o corte e a remoção dos vegetais. No entanto, uma série de transtornos foram registrados, como postes derrubados, falta de energia, congestionamento e danos materiais.



Duas árvores de grande porte - uma samaumeira e uma mangueira - despencaram em cima de um ponto de táxi em frente ao conjunto Pedro Teixeira, na rodovia Mário Covas, quase no cruzamento com a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Coqueiro. Um poste de energia acabou sendo puxado com a queda dos vegetais, que atingiram fios de média tensão. Parte do conjunto e de residências nos arredores ficaram sem energia por algumas horas.



O proprietário do veículo que foi atingido, o taxista Diógenes Alves, de 57 anos, contou que foram muitos relâmpagos ao longo da tarde. Ele costuma se refugiar da chuva dentro do próprio carro, mas preferiu esperar na cabine. "Única fonte de renda que tenho. Vou abrir um boletim de ocorrência. Eu teria morrido aí dentro. Ia correndo para o carro, para me proteger dos relâmpagos, mas dei sorte de não ir. O poste iria me pegar de costas".



Por causa dos desabamentos, parte da pista foi interditada, ocasionando grande congestionamento na rodovia Mário Covas, na rodovia do Tapanã e parte da avenida Augusto Montenegro. Além disso, moradores de áreas próximas, como do conjunto Satélite, relataram que perderam alguns aparelhos eletrônicos que queimaram durante o temporal, como telefones fixos. "Queimou meu telefone. Esqueci de tirar da tomada. Ainda bem que deu tempo de desligar a TV", relatou a comerciante Raimunda Paes.



No início da noite, em nota, a Equatorial Energia Pará disse que já estava trabalhando no local para normalizar o fornecimento de energia nas áreas afetadas e fazer a substituição dos três postes que foram danificados.



Os bombeiros não informaram os outros locais das ocorrências. Mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que, até o início da noite, registrou seis quedas de árvores durante a chuva que caiu em alguns pontos da cidade. Dos seis vegetais, três caíram na avenida Mário Covas, dois dentro do conjunto Pedro Teixeira e um no conjunto Ariri Bolonha. A Semma informou, ainda, que esteve com equipes nos locais das quedas realizando a retirada das árvores.