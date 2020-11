Chuva derruba árvore na avenida Júlio César, em Belém

A forte ventania que acompanhou a chuva intensa que assolou Belém na tarde desta quarta-feira (18), resultou na queda de uma árvore na avenida Júlio César, no bairro de Val-de-Cans, em Belém. Enquanto partes do vegetal atravessaram o pequeno muro de proteção de um terreno pertencente ao 1º Comando Aéreo da Aeronáutica, as extremidades da planta, como galhos com folhas mais espessas, invadiram a pista. O local ficou parcialmente interditado e causou lentidão no tráfego de veículos que seguiam em direção ao aeroporto internacional de Belém, por volta das 15h30.

Para auxiliar no trânsito que, somado à lentidão tradicional durante a chuva, ainda contou com mais uma barreira, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) estiveram no local para auxiliar os motoristas. Os condutores seguiram por cerca de uma hora com apenas uma das vias livre, que foi liberada assim que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionada e removeu o vegetal da via. Apesar do susto, nenhum pedestre ou veículo foi atingido pela árvore.