VÍDEO: Chuva deixa vários trechos alagados na Grande Belém nesta quarta-feira (8)

A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (8) deixou vários pontos alagados na Grande Belém. No bairro do Marco, trechos como do cruzamento da travessa Lomas Valentina, com a avenida Romulo Maiorana, foi um dos pontos que ficaram praticamente submersos.

Perto dali, na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, uma árvore do canteiro caiu depois de ser atingida por um raio. O vegetal foi partido ao meio. Apesar do susto, nenhum veículo ou pedestre foi atingido.

Árvore caiu após ser atingida por um raio na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco (Igor Mota / O Liberal)

No bairro do Reduto, o cruzamento da travessa Benjamin Constant com a rua Gaspar Vianna também ficou quase intrafegável, com motoristas se arriscando a atravessar o trecho completamente embaixo d'água.

Cruzamento da travessa Benjamin Constant com a rua Gaspar Viana ficou totalmente submerso (Victor Furtado / O Liberal)

Vários trechos também ficaram alagados ao longo da BR-316, com ciclistas, motoristas e pedestres tendo que trafegar nos locais tomados pela água da chuva.

Também na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, moradores da We 79, ficaram totalmene ilhados por conta da rua que se tornou quase um braço de rio, inclusive com uma pequena correnteza.