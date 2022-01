Chuva deixa trechos de Belém embaixo d'água nesta segunda

A forte chuva que rapidamente atingiu Belém no início da tarde desta segunda-feira (17) foi o suficiente para deixar alguns pontos da cidade alagados. Foi o caso da avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Um trecho da via ficou completamente submerso e motoristas tiveram que se arriscar a passar com os veículos no local.

Outro ponto, que também foi afetado pela chuva foi a avenida Júlio César, com o cruzamento com a avenida Almirante Barroso, no bairro Souza.

A chuva está de acordo com a estimativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que indica que a última quinzena de janeiro devem ser um pouco mais ensolaradas pela manhã, mas com tempo nublado e pancadas de chuva no período da tarde.