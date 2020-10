Chuva com forte ventania derruba árvores e teto de arena em Belém

A chuva acompanhada por uma forte ventania na tarde desta terça-feira (13), por volta de 16h e 17h, em Belém, causou estragos em vários pontos da cidade. Foram registros de árvores que tombaram, estruturas de telhados e forros que foram levadas pelas rajadas de vento, poste de energia que inclinou, além de alguns pontos de alagamento.

Uma grande árvore desabou na travessa Cafazel, no conjunto Médici II, no bairro da Marambaia. O vegetal, que bloqueou toda a pista após o tombamento, já era bem antigo e sempre balançava bastante, segundo relato dos moradores da área. Apesar do susto, ninguém se machucou.

De acordo com a aposentada Rosa Vargas, de 66 anos, a vizinhança já tinha protocolado pedido junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para retirada da árvore. "Fiz solicitação no dia 1º de novembro de 2018 para que ela fosse cortada. Porque já estávamos com medo da queda. Outros vizinhos também já tinham feito esse pedido. Ainda bem que não tinha ninguém perto na hora que desabou", relatou, com o documento do protocolo em mãos.

Telhas voaram e um poste inclinou no conjunto Conjunto Benjamin Sodré (Ivan Duarte/O Liberal)



Também houve queda de duas árvores e o tombamento parcial de outra, ambas da espécie Ficus, que estavam próximas da calçada da rua Andorinhas, entre o condomínio Sol Poente e o conjunto Benjamin Sodré, no bairro Parque Verde.



Dentro do condomínio Sol Poenteos transtornos foram muitos, conforme relatou a vice-síndica, Milene Pinheiro. "Dois açaizeiros bem altos caíram e um deles quebrou o banco da pracinha. Antenas de TV voaram, parte do forro do nosso salão de festa foi ao chão e telhas também foram levadas", contou.



Ali em frente, no conjunto Benjamin Sodré, a cabeleireira Fernanda Silva teve grandes prejuízos. "Foi tudo muito rápido. Quando vi, já tinha destelhado parte da minha casa. No meu salão, ao lado, parte do forro foi destruído. Alagou tanto dentro da minha casa como no salão. Agora é terrível lidar com esses prejuízos", reclamou.





O teto desta arena no Conjunto Benjamin Sodré não resistiu à ventania (Ivan Duarte/O Liberal)

Ainda na rua Andorinhas, no Bnejamin Sodré, o teto de uma arena esportiva desabou quase por completo. Moradores relataram que o espaço estava fechado e ninguém se feriu. Alguns vídeos circularam na internet mostrando a grande força do vento nesta área com telhas girando no ar. Um poste de energia ficou inclinado neste conjunto e parte da fiação elétrica foi atingida.



A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Belém e com a Equatorial Energia para apurar o que foi feito diante dos estragos. Assim que houver respota, o texto será atualizado.