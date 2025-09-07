Chuva causa estragos na noite de domingo (07), em Outeiro

Uma chuva na noite deste domingo (07/09) deixou diversos prejuízos, em Outeiro, em Belém. O temporal na ilha de Caratateua teve forte ventania e chegou a virar um carro de lanches estacionado na localidade conhecida como Pistão. O espaço é conhecido por concentrar pontos de alimentação.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo tombado. Moradores e trabalhadores fizeram uma força tarefa para colocar o carrinho de lanches em pé. De acordo com moradores, cadeiras também chegaram a ser arremessadas devido a força dos ventos.

A Defesa Civil do município de Belém está na região com o intuito de atender os chamados e avaliar os estragos, mas a escuridão dificulta o trabalho das equipes. Algumas casas também foram atingidas.