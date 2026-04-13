Chuva causa alagamento em frente ao portão da UFPA, no bairro do Guamá

A forte chuva registrada na tarde desta segunda-feira (13) provocou alagamentos na Rua Augusto Corrêa, em frente ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. O volume intenso de água acumulado em pouco tempo dificultou o tráfego de veículos e a circulação de pedestres, gerando transtornos para estudantes, trabalhadores e moradores da região.

A situação reforça a necessidade de medidas preventivas para minimizar os impactos de alagamentos frequentes na capital paraense.