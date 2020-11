Chuva alaga e causa bloqueios em ruas de Belém

A chuva forte que atingiu Belém por volta das 18h30 deste domingo (22) provocou alagamentos que acabaram bloqueando várias ruas dos bairros da Cremação e Terra Firme. Próximo das 22h, ainda chovia, só que bem mais fraco, na capital paraense e era possível ver os estragos causados pela instabilidade.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a chuva que ainda atingia Belém próximo das 22h30, gerou pontos de alagamentos em alguns trechos da cidade. "A Secretaria realiza regularmente ações de limpeza manual e mecanizada em todos os canais da cidade para combater alagamentos e reduzir os impactos causados pelas fortes chuvas. Porém, algumas áreas dependem do avanço das obras de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, como no caso do bairro da Condor. A Sesan informa ainda que vai enviar equipes para realizar a desobstrução de bueiros e ajudar no escoamento da água nos pontos alagados'', dizia o documento da secretaria.

O trânsito não registrava congestionamento porque quase não havia carros circulando em algumas vias, entretanto, em certas ruas com canais, a cada esquina o fluxo de carros parava, porque alguns motoristas tinham receio de avançar por causas dos alagamentos, como acontecia na avenida Fernando Guilhon entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação.

Alguns quarteirões da rua dos Mundurucus, que tem sentido Centro/São Brás, viraram ''uma piscina". Os motoristas que tentaram cruzar a via enfrentaram imensas poças d'água escura e fétida. Muitos desistiam de seguir pela Mundurucus e tentavam desviar pela primeira transversal que viam pela frente.

Contratada na sexta-feira (20), por um restaurante de comida japonesa para fazer entregas com uso de bicicleta, Rosilene Martins da Silva, de 28 anos de idade, trabalhava debaixo d'água na rua dos Mundurucus esquina com a travessa 14 de Março, e estava bem insatisfeita com sua performance por causa dos atrasos provocados pela chuva.

"Hoje, é meu terceiro dia de trabalho, estou preocupada porque até agora só fiz duas entregas. Está tudo alagado e aí tem ruas que não consigo passar, estão bloqueadas para carro, imagina para bicicleta'', comentou Rosilene Silva, referindo-se aos alagamentos das travessas e avenidas.