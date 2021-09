Cesupa inscreve até dia 24 de setembro para o 'Vestibular Fora da Curva 2022'

Estão abertas, até 24 de setembro, as inscrições para o Vestibular Fora da Curva 2022, do Centro Universitário do Pará (Cesupa). As vagas, para início no primeiro semestre do ano que vem, são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Com formato inteiramente digital e pelo segundo ano consecutivo, o processo seletivo leva em conta o conteúdo aprendido em sala de aula e as habilidades e competências fundamentais para o mercado de trabalho. Os interessados podem se inscrever no site da instituição, mediante o valor de R$ 100.

A avaliação on-line será no dia 3 de outubro com duração de 4 horas, das 9h às 13h. Serão três questões em formato de entrevista multimídia (vídeos legendados, acompanhados de textos de apoio), que equivalem a 30 pontos, e abordarão temáticas transversais e atualidades. As respostas para as perguntas deverão ser um vídeo de até dois minutos, que serão gravados na plataforma disponibilizada para o processo seletivo.

Além da entrevista, o candidato deve produzir uma redação dissertativo-propositiva, a partir do estudo de caso apresentado sobre a startup Tiva App. Criada em 2018 por um grupo de egressos do Cesupa, a Tiva dispõe de um aplicativo que oferece gestão financeira e automatiza cobranças, pensada para profissionais autônomos. A empresa já participou de programas de aceleração e impulsionamento de negócios promovidos pelo Google, C6 Bank e Ingenico.

Protagonismo dos alunos

De acordo com o reitor do Cesupa, Sérgio Mendes, o Fora da Curva objetiva focar no protagonismo dos alunos, estimulando que eles expressem um pensamento independente, por meio da comunicação escrita e oral, num contexto conectado a demandas da vida real.

"Nessa direção, ao avaliar um conjunto de habilidades e competências, este processo seletivo também contribui para despertar talentos entre os estudantes, que se somam aos conteúdos assimilados por eles no ensino médio", assinalou.

O resultado do Vestibular Fora da Curva será divulgado no dia 22 de outubro, no site da instituição. Para os candidatos ao curso de Medicina, a instituição divulgará nas próximas semanas, o edital do Vestibular de Medicina, que terá prova exclusiva e presencial no dia 14 de novembro.