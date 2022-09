Cervejaria cria Circuito de Bares em Belém e leva a Oktoberfest para nove cidades

O clima de fim de semana regado a uma boa cerveja começou mais cedo para os belenenses. Desde a última quinta-feira (29), a capital paraense passou a compor um circuito de cervejaria, o “Circuito de Bares Spaten”, que está presente em 10 bares e restaurantes espalhados pela cidade. A programação segue até o dia 16 de outubro, data em que ocorre a Oktoberfest - maior festa folclórica alemã que recebe visitantes de todo o mundo, entre eles os apreciadores das cervejas produzidas no País. O festival, originado em Munique, também é celebrado em Blumenau (SC).

A iniciativa, que une a gastronomia local a boas doses de cevada e álcool, está presente em mais nove cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Blumenau e Santa Cruz do Sul. Em Belém, é a primeira vez que a fabricante Spaten promove um circuito de cervejaria.

De acordo com o gerente de vendas da empresa, Anderson Ouriques, o evento foi pensado para trazer toda a vivência de um biergarten - na Alemanha, é como são chamadas as áreas comuns com grandes mesas usadas para reuniões de amigos, almoços, piqueniques, onde cervejas e outras bebidas são compartilhadas - para o consumidor.

Espaço do Circuito de Bares em Belém

Veja a lista dos estabelecimentos que integram o circuito:

Jardim Boa Ventura

Mangua Jambu

Garden

Azul Orla

Rio Vibe

Ti Come

Seu Pai Artesanal

Klandestino

Brasa King

Deck Belém

“A gente pensou em trazer um pouco da Alemanha para essas dez cidades selecionadas. Nós queremos que as pessoas tenham a experiência de beber uma cerveja tradicional da região e tentamos linkar isso com o tour gastronômico. Escolhemos os locais que tem um ‘match’ com a cerveja, que em si harmoniza com várias comidas”, explicou o gerente.

Os belenenses que tiverem interesse em sentir como é o espírito cervejeiro característico da festa alemã precisam escolher um dos dez bares selecionados para receber o circuito. Lá, além de experimentar a cerveja e conhecer um autêntico biergarten da Oktoberfest de Munique, com mesas compartilhadas, um dos maiores símbolos que remetem aos famosos bares alemães, também há a possibilidade de aproveitar uma boa “promoção”: na compra de duas garrafas de 2 spaten de 600 ml e a terceira sai por conta da casa, utilizando de um QR Code.

Segundo o embaixador da marca, Jorge Lobato, Belém foi uma das cidades selecionadas para receber o circuito justamente por conta da culinária. Ele, inclusive, indica o bolinho de bacalhau e o pastel de camarão com jambu como ótimas opções de acompanhamentos para a cerveja. “A aceitação está sendo muito boa e nossa intenção é sair do eixo centro-sul e poder levar a Oktoberfest para o resto do Brasil”, deixando no ar a expectativa de que o evento alemão possa, quem sabe, ganhar uma edição em Belém.