O clima do final de semana regado a uma boa ‘cervejinha gelada’ começou mais cedo para os belenenses. A capital paraense entrou, na última quinta-feira (29), em um circuito de cervejaria, o “Circuito de Bares Spaten”, que está presente em 10 bares/ restaurantes espalhados pela cidade. A programação seguirá até o dia 16 de outubro, data em que ocorre a Oktoberfest - um festival de cerveja originado em Munique, na Alemanha -, mas que também é celebrado em Blumenau (SC).

A iniciativa, que une a gastronomia local e boas doses de cevada e álcool, está presente em mais nove cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Blumenau e Santa Cruz do Sul. Em Belém, é a primeira vez que a marca de cerveja Spaten promove um circuito de cervejaria.

De acordo com o gerente de vendas, Anderson Ouriques, o evento foi pensado para trazer toda a vivência de um biergarten alemão, ou seja, estar em uma área externa na qual cerveja e outras bebidas serão servidas ao consumidor.

Cervejaria cria Circuito de Bares em Belém e leva a Oktoberfest para além de Munique Cervejas oferecidas no Circuito de Bares (Filipe Bispo / O Liberal) Espaço do Circuito de Bares em Belém (Beatriz Araújo / Especial O Liberal) Pestico de camarão empanado (Beatriz Araújo / Especial O Liberal)

Locais em que vai ocorrer o circuito:

Jardim Boa Ventura;

Mangua Jambu;

Garden;

Azul Orla;

Rio Vibe;

Ti Come;

Seu Pai Artesanal;

Klandestino;

Brasa King;

Deck Belém.

“A gente pensou em trazer um pouco da Alemanha para essas dez cidades selecionadas. Nós queremos que as pessoas tenham a experiência de beber uma cerveja tradicional da região e tentamos linkar isso com o tour gastronômico. Escolhemos os locais que tem um ‘match’ com a cerveja, que em si harmoniza com várias comidas”, explicou o gerente.

Os belenenses que tiverem interesse em sentir como é o espírito cervejeiro característico da festa alemã precisam se dirigir a um dos dez bares selecionados para receber o circuito. Lá, além de experimentar a cerveja e conhecer um autêntico biergarten da Oktoberfest de Munique com mesas compartilhadas, um dos maiores símbolos que remetem aos famosos bares alemães, também há a possibilidade de participar de uma “promoção”; na compra de duas garrafas de 2 spaten de 600 ml e a terceira sai por conta da casa, utilizando de um QR Code.

Segundo o embaixador da marca, Jorge Lobato, Belém foi uma das cidades selecionadas para receber o circuito justamente por conta da culinária. Inclusive, ele chegou a indicar o bolinho de bacalhau e o pastel de camarão com jambu como ótimas opções de acompanhamentos para a cerveja.

“A aceitação está sendo muito boa e nossa intenção é sair do eixo centro-sul e poder levar o Oktoberfest para o resto do Brasil”, informou Jorge Lobato falando sobre a possibilidade do evento alemão ganhar uma edição em Belém do Pará.