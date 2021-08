'Cerveja nunca leva a lugar nenhum', disse condutor de acidente que matou criança de 2 anos

Após acidente, na madrugada desta quinta-feira (26), que matou uma criança de 2 anos e a mãe dela , os perfis nas redes sociais das pessoas envolvidas começaram a ficar em evidência. Uma das postagens foi a do condutor do veículo Ford K prata, Allan Rocha, que mostrou copos de bebidas, seguido da legenda: "Sempre me disseram... 'cerveja nunca vai te levar para lugar nenhum!'"

(Reprodução: Redes Sociais)

No carro de Allan, foram encontradas latinhas de cerveja, tanto no banco do carona quanto no porta malas do veículo. O carro dirigido por Allan imprensou o veículo onde estavam a mãe e a filha em uma árvore.

(Reprodução: Redes Sociais)

Outra publicação foi feita dias atrás. Na imagem, o rapaz está sem camisa e escreve na foto: 'Bem modelo de jornal, da capa policial!'

Tanto Allan, quanto a pessoa lhe acompanhava no veículo estão internados no Hospital Metropolitano. A família, até o momento, não autorizou a divulgação do estado de saúde dos dois.