Cerimônia marca os 28 anos do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza comemora, nesta segunda-feira (18), 28 anos de existência. Para celebrar a data, que também marca o Dia do Médico, foi realizada uma cerimônia com homenagens, culto ecumênico e apresentação do coral da instituição. O evento encerrou com bolo e parabéns. O nome da instituição hospitalar homenageia a médica paraense que foi a primeira presidente mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e teve importante atuação na área da saúde pública no Pará. Bettina Ferro de Souza participou do projeto de criação do hospital universitário, mas faleceu no ano de sua construção, em 1993.

O Hospital Bettina Ferro é referência estadual em oftalmologia, otorrinolaringologia e doenças raras. É pioneiro em serviços como os de transplante de córnea, implante coclear e cadastrado como Centro Especializado em Reabilitação (CER II) nas modalidades física e intelectual.

“A doutora Bettina foi um marco na medicina do Pará e neste dia do médico e aniversário do HUBFS, eu desejo que o exemplo dela seja seguido por todos nós profissionais da saúde. Inseridos em uma universidade que é pública e gratuita, os hospitais prestam um serviço que é 100% vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento de média e alta complexidade à população que mais precisa. A ciência deve estar sempre à frente, dirigindo todo e qualquer setor da sociedade, e nos hospitais universitários não deve ser diferente”, destaca a Superintendente do Complexo Hospitalar da UFPA/Ebserh, Regina Feio Barroso.

O Bettina Ferro, junto com o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), compõe o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

“Os hospitais universitários funcionam no âmbito de um esforço cotidiano de aproximação com a comunidade. Eles permitem não apenas o atendimento à população, mas também a formação de profissionais de excelência para nossa sociedade. Por isso a UFPA tem muito orgulho de ter o grau de especialidade dessas instituições”, afirma o vice-reitor da Universidade, Gilmar Pereira.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)