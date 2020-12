Terminais de Belém e Ananindeua receberão mais de 50 mil pessoas neste fim de ano

Nesses dias que antecedem ao Natal e Ano Novo, cerca de 56 mil passageiros devem movimentar o Terminal Hidroviário de Belém (THB) e os Terminais Rodoviários de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, capital paraense. Neste fim de ano, a quantidade de usuários neste três terminais variam de 10% a 20% a menos em relação ao mesmo período de 2019.

Na manhã desta quarta-feira (23), antevéspera do Natal, a movimentação em ambos os espaços ainda era considerada “mais ou menos” pelos agentes de passagens e passageiros. Na rodoviária a agitação maior era da compra de passagens para municípios do Pará por meio de vans. A expectativa nos guichês era que a movimentação aumente ainda na manhã desta quinta (24), véspera do Natal.

No Terminal Hidroviário de Belém os destinos mais procurados no ano passado foram municípios do arquipélago do Marajó: Soure, Salvaterra, porto Camará, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras. Além da cidade de Macapá, no Amapá. Esses lugares também devem ser os mais buscados em 2020.

Quem aguardava para embarcar no THB para passar o Natal em Cachoeira do Arari com a família era o estudante de cursinho pré-vestibular Leonardo Serrão, 19 anos.

“Estou indo para ficar no Natal e voltar ainda dia 29, para viajar no Ano ou ficar em casa mesmo. Em Cachoeira, não vai ser a mesma coisa por causa da covid-16 e temos uma idosa na família. Mas com certeza vale a pena ir, porque sinto falta, saudade da família e dos amigos”, diz o jovem marajoara, que tinha viagem às 12h30 na lancha.

Cachoeira do Arari, terra do escritor Dalcídio Jurandir e da cantora dona Onete, também é o lugar mais atraente para dona de casa Cássia Ferreira, 46 anos, passar o Natal levando quase toda a família. “Há dois anos, temos casa e quase a gente não vai pra lá. Desta vez, vamos passar o Natal, mas voltaremos neste domingo para irmos para o Ano em Algodoal. No Natal vamos passear pela fazenda, iremos à praia, mas sempre nos cuidando por conta da pandemia, usando máscara, lavando as mãos”, afirma Cássia, que comprou as passagens duas semanas antes.

Já no Terminal Rodoviário de Belém, a estudante do Ensino Médio, Daysiane Pereira, 18 anos, esperava o embarque para a cidade natal, o município de Bragança, nordeste do Pará, onde a família a aguardava.

A Sinart não informou aos lugares mais procurados neste ano nos terminais que ela administra.

Circulação é menor em 2019

Pelo Terminal Hidroviário de Belém devem passar 27 mil de passageiros, 10% a menos em relação ao mesmo tempo de 2019, quando foram cerca de 30 mil usuários entre a semana do Natal e Ano Novo de 2019.

Para o THB "Luiz Rebelo Neto", que fica no bairro do Umarizal, em Belém, a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informa que, em 2020, devido à pandemia, não fez projeção de passageiros, “mas acreditamos em queda de 10% na movimentação em relação ao ano passado”. Alcançando, assim, 27 mil usuários.

Já no Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, a expectativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), empresa que administra este terminal, é que para este Natal a agitação envolva 13,2 mil pessoas. Para o Ano Novo são 15,65 mil passageiros embarcados, ambos com queda de 20% em relação ao ano anterior, em 2019.

No Terminal Rodoviário de Ananindeua, no quilômetro 1 da BR-316, também administrado pela Sinart, a expectativa para o Natal é de 3,5 mil passageiros e para o Ano Novo 3,8 mil usuários embarcados.

Cuidados covid-19

Ainda segundo a CDP, como medida preventiva, desde o início da pandemia do novo coronavírus, que ocasiona a doença covid-19, a CPH disponibilizou álcool em gel para os usuários próximos aos guichês, banheiros, guarda-volumes e caixa eletrônico. “Todos os usuários que chegam ou partem via THB passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a covid-19”, afirma a Companhia.

Fiscais da CDP também utilizam máscaras e fazem o uso de álcool em gel para atender aos passageiros. Além disso, foram afixados cartazes sobre dicas de prevenção da doença por todo o espaço e o sistema de som do THB orienta, minuto a minuto, para que os passageiros cumpram o distanciamento de segurança e utilizem máscaras.

A Sinart afirma também que as medidas de segurança são tomadas nos terminais.