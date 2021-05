Cerca de 400 fiéis participam de celebrações de Pentecostes na Basílica de Nazaré

Cerca de 400 fiéis participaram da missa das 10h deste domingo, 23, na Basílica de Nazaré, em celebração do Dia de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, que ocorre cinquenta dias após a Páscoa e marca o encerramento do Tempo Pascal. “Todas as missas dominicais fazem referência a Pentecostes aqui na Basílica desde à 6h em diante. Toda a liturgia é voltada para esse sentimento”, afirmou o Pároco da Igreja Francisco Cavalcante, sobre a programação deste domingo tanto na Basílica, quanto na Catedral Metropolitana de Belém.

A bancária Ana Maria Alexandre foi com o neto, Enrico, e toda a família participar da missa, que considera nada comum, pois é quando celebra o terceiro integrante da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. “Deus veio por meio de Jesus e, depois de morrer na cruz e subir aos céus, escolheu não nos deixar. Ele deixou um amigo para cuidar de nós, que é o Espírito Santo. A gente se sente amparado porque ele esteve entre nós, foi embora, mas não nos abandonou”, afirmou a católica praticante.

Para a aposentada, o Espírito Santo está sempre presente, orientando, guiando e colocando seus filhos na direção correta. “Tem muito do Espírito Santo na minha casa aqui em Belém. A minha casa em Salinas, por exemplo, o nome é Brisa Suave, por conta daquela música, que fala sobre o Espírito Santo. Eu creio muito nele”, e acrescentou: “O Espírito Santo chegou dizendo que ia nos deixar a paz e isso é muito significativo. É a compreensão de tudo”, concluiu Ana Maria.

O fotógrafo Bruno Moutinho fotógrafo, de 33 anos, conta que se mudou recentemente para perto da Basílica e aproveitou para participar mais das missas. Neste domingo, ele participou da celebração e também vê esse momento como uma oportunidade de lembrar que não está sozinho. “Esse fim quarentena e fim da quaresma significa esse momento de aproximação do Espírito Santo, momento de nos lembrarmos que Deus está conosco sempre, especialmente nesse período difícil de pandemia que estamos vivendo”, concluiu o católico.

Bálsamo no coração

O Pároco da Basílica lembra que Pentecostes é a celebração da culminação do tempo pascal, e ocorre para celebrar quando o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e os apóstolos e, eles, cheios de Deus em forma de espírito, foram exortados a sair anunciando o evangelho. “Ou seja, eles absorveram toda a graça, a energia, a força do Espírito Santo de Deus e foram partilhar com os povos”, afirmou o padre Francisco.

Para o padre Francisco, a religião, ainda mais em tempos atuais de pandemia, é um bálsamo no coração do povo de Deus, que convive com medo, incerteza, perdas. Esse momento de celebração da fé, da presença de Deus entre os fiéis, é uma forma de levar esperança para o coração das pessoas.

“Inclusive, aqui temos uma devoção muito forte à Virgem Maria, então ficamos felizes porque hoje ainda teremos a descida da imagem original de Nossa Senhora do Glória, e essa celebração também tem essa intenção de ser um ato de ressuscitar da esperança, de que vamos vencer essa pandemia, e a Virgem Maria caminha conosco e intercede por nós”, declarou.

Dia de Pentecostes

No Dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como Pessoa Divina, onde o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Sua presença traz consigo o Filho e o Pai. Por Ele somos filhos do Filho e estamos em comunhão com o Pai.

Em 2021, a Solenidade de Pentecostes ocorre nas 97 paróquias, com Vigília no sábado (22) e Santa Missa no domingo, presidida pelos padres e vigários paroquiais de acordo com a programação de cada paróquia.