Cerca de 40 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém no final de ano

Em comparação ao ano de 2020, é aguardado um aumento de 50% no Terminal Rodoviário de Belém nas próximas semanas. Durante o natal, são esperadas 15.200 pessoas e para o ano novo, o fluxo será maior, cerca de 23.500 viajantes, afirma a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart)

O destino mais procurado dentro do estado é Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém. Mas outros municípios já se preparam para receber os turistas, como Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares, Abaetetuba. No nordeste do país também é esperado uma alta procura pelos paraenses, capitais como São Luís, Fortaleza, Recife e Natal serão os locais com as maiores demandas de passageiros. No sudeste, o Rio de Janeiro será o destino com maior procura

Quanto às regras sanitárias, são as mesmas aplicadas desde o início da pandemia, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento. Em relação ao passaporte sanitário, não há exigência no terminal rodoviário.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)