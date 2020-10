Cerca de 40% do público-alvo foi vacinado contra paralisia infantil em Belém

No último sábado (17), no dia "D" da Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil (Poliomielite), em Belém, cerca de 40% do público-alvo foi imunizado nas unidades de saúde do município. A meta é imunizar 79 mil crianças contra a pólio. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, que também informou que essas pessoas atualizaram a caderneta de vacinação para outras doenças na chamada Multivacinação.

“Neste dia D de vacinação, conseguimos imunizar cerca de 40% das pessoas. Estamos com 74 postos de vacinação. No momento que deixo de vacinar, deixo de proteger esta criança e doenças que já estão erradicadas podem reaparecer. Não podemos baixar a cobertura vacinal, porque temos o exemplo do Sarampo, como um caso importado”, explicou coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, Nazaré Athayde.



A imunização contra a Paralisia Infantil é destinada às crianças de 1 ano a menores de 5 anos com a Vacina Oral de Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), do esquema básico de vacinação. Menores de 1 ano só podem receber a VIP.



A Multivacinação é direcionada para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que precisam atualizar a situação vacinal. São aproximadamente 18 vacinas.

Para as crianças são: BCG, Hepatite B, Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Polio inativada, Polio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.

Para os adolescentes além de reforços das imunizações feitas na infância, são elas: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano adulto, DTPa, Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e Varicela.



Todos devem apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação. A campanha segue até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde do município.