Cerca de 200 instituições participam da Vigília de intercessão pelo Círio nesta quarta-feira

De quarta-feira (6), às 7h, até às 6h da sexta-feira (8), a Capela de Plácido realizará a Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento em intercessão pelo Círio 2021. Cerca de 200 instituições, entre paróquias, pastorais e escolas católicas, se revezarão - durante 48 horas - em Adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. A programação, realizada pela primeira vez em 2001, pela Diretoria da Festa de Nazaré, é um dos momentos de preparação espiritual para o Círio. Este ano, a missa de abertura será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro.

Para realização da vigília, a Diretoria da Festa emite um documento de constituição de uma Comissão Especial exclusiva para a finalidade de organizar o evento. Nesta ocasião é escolhido um casal coordenador (Constantino Villaça Neto e Albéria Villaça), que posteriormente escolhe mais 57 casais para auxiliar no acolhimento e organização da adoração.

“Nós já trabalhamos na Vigília do Círio há, mais ou menos, uns 10 anos. Confessamos que jamais imaginamos ou pleiteamos um dia estar na coordenação deste evento tão importante de fé e de oração, é não só um testemunho de fé, mas também uma missão, que é ser fonte de amor e de esperança”, destaca Albéria Villaça, coordenadora.

A Vigília de Adoração foi realizada pela primeira vez em 2001, coordenada pelo casal Ubirajara e Maria Helena Salgado, com a participação dos casais José de Ribamar e Celízia Gonçalves, Heleno e Suely Teixeira. Esta Vigília de Adoração foi realizada em 24 horas, com abertura às 13h30, do dia 11 de outubro, pelo então Arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, e término no dia 12. A partir de 2002, a Vigília passou a ser feita em 48 horas de Adoração com o término antes da saída do Traslado para Ananindeua.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)