Centro Universitário Fibra oferta vagas para 11 cursos no Novo Vestibular Fibra 2026.2

O Centro Universitário Fibra está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.2, cuja prova será realizada último domingo do mês de junho (28). Neste vestibular, são ofertadas vagas para os cursos de Direito, Administração, Serviço Social, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Medicina Veterinária.

Reconhecida com nota máxima pelo MEC, a Fibra se destaca pela excelência acadêmica, infraestrutura moderna e compromisso com a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

Inscrições

Os interessados podem consultar o edital completo e realizar a inscrição pelo site: fibrapara.edu.br.