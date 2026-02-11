Centro Interativo transforma ciência em experiência prática e imersiva na UFPA

Quando um conceito teórico não é bem compreendido em sala de aula, uma explicação prática pode ser a forma ideal para fortalecer o processo de aprendizagem. Em Belém, um dos lugares que aproxima a ciência do cotidiano é o Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia (CICTA) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O espaço fica aberto a toda a comunidade e conta com diversas peças interativas, como bobinas de Tesla, telescópios e réplicas de sistemas solares.

O prédio do CICTA reúne várias iniciativas que os visitantes podem acessar, entre centenas de experiências e modelos da disciplina de Física, os quais estão espalhados em aproximadamente 10 salas. Cada peça interativa possui um QR Code que encaminha o visitante para uma explicação teórica detalhada sobre o assunto.

O professor Luís Carlos Crispino, coordenador do CICTA, explica que o propósito do Centro é aproximar a população da ciência. “A ideia era disponibilizar para a população um local onde ela pudesse visitar e acessar o conhecimento e instrumentos de divulgação científica”.

Duas salas são do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA), sendo que uma reúne o “maior e melhor conjunto de telescópios da Amazônia”, segundo o coordenador do CICTA. O acervo é composto por cerca de 20 telescópios, entre refletores e refratores.

A outra sala do Nastro/UFPA explora o sistema solar. O visitante pode conferir modelos de foguetes espaciais, telescópios e buracos negros produzidos em uma impressora 3D, além de réplicas de planetas. O espaço ainda conta com um esquema em grande escala do sistema solar que replica o movimento dos planetas ao redor do Sol.

O CICTA possui o maior acervo de telescópios da Amazônia, segundo Luís Carlos Crispino (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O CICTA também apresenta o Museu Interativo de Física (Minf), que reúne peças interativas para explicar detalhes sobre eletricidade. O visitante pode aprender de uma maneira imersiva sobre a gaiola de Faraday, a bobina de Tesla, o pêndulo eletrostático, o gerador eletrostático de Wimshurst (chamada de Máquina Geradora de Trovões), o modelo antigo do telefone, além de réplicas das lunetas de Galileu.

Uma das experiências do Minf que mais chamam a atenção é a síntese da pilha de Volta, na qual os alunos colocam a mão em duas placas de zinco e cobre, sendo possível registrar a eletricidade gerada. “Usamos a umidade do próprio corpo para gerar eletricidade. Quando ponho as mãos, passa uma corrente que é capaz de ser registrada”, explica o professor.

Os visitantes ainda podem conferir duas salas do Laboratório de Demonstrações (Labdemon), uma da Mostra Itinerante, além de outros experimentos no auditório e em outras salas do CICTA. Um dos experimentos é os arcos elétricos ascendentes, que geram uma alta voltagem capaz de colocar fogo em um pedaço de papel.

Visitação

O CICTA está aberto à visitação de todos os públicos, de diferentes idades, de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Campus Guamá da UFPA. O espaço recebe grupos de alunos, e o agendamento pode ser realizado pelo telefone: (91) 3201-8281.

Além do coordenador, o Centro é composto por cerca de 20 bolsistas e dois técnicos, os quais apresentam os experimentos e realizam a manutenção das peças interativas.

Experiência com arcos elétricos ascendentes (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O físico Carlos Martins, atualmente bolsista no CICTA, está no Centro desde 2005 e ressalta a importância de um mediador para extrair o melhor dos experimentos. “Precisamos saber a teoria e ter a experiência de utilizar o experimento para fazer o aluno entender completamente”, afirma.

Importância de centros interativos

Os centros interativos de ciência, por meio de demonstrações e experimentos simples e bonitos, são essenciais para o desenvolvimento de um povo, segundo o professor Luís Carlos Crispino. “É isso que faz as pessoas não acreditarem em notícias falsas, pois elas passam a ter a capacidade de questionar. Ao conhecer a história do Projeto Apollo, você não acredita que o homem não foi à Lua”.

O técnico Vagno Portela atua no CICTA desde 2022 e destaca a empolgação dos visitantes com os experimentos. “Percebemos que os alunos ficam mais entusiasmados quando observam algo na prática. É um diferencial na aprendizagem, pois, na sala de aula, eles só aprendem a teoria”.

Serviço

Visitação do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia (CICTA)

Data: Segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados).

Horários: 8h às 12h e 14h às 18h.

Endereço: UFPA.

Contato para agendar visitas de grupos: (91) 3201-8281.