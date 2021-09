Centro de Testagem Itinerante para Covid-19 vai a Bragança, Marituba e São João do Araguaia

O Centro de Testagem Itinerante de Covid-19 estará, de 25 a 26, deste mês, em Bragança; de 27 a 30, em Marituba; e de 1º a 3 de outubro, em São João de Pirabas. A iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), objetiva ter mais informações sobre o cenário epidemiológico do coronavírus no Pará e subsidiar as decisões com relação às medidas sanitárias contra a transmissão da doença. Com informações da Agência Pará.

O Centro de Testagem já esteve em Benevides e Salinas. A ação da Diretoria de Vigilância em Saúde da Sespa, acontece por meio do Departamento de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Laboratório Central do Estado (Lacen), em parceria com Centros Regionais de Saúde e prefeituras municipais.

Nos municípios, a equipe da vigilância sanitária convida a população para que faça o teste e também orienta sobre os cuidados para evitar a infecção pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria, em Bragança, o atendimento será na Praça da Bandeira, entre 8h e 15h, por demanda espontânea.

A Secretaria informa que podem procurar o local, ou seja, ir à Praça da Bandeira, quem estiver com sintomas de síndromes gripais ou quem teve contato com pessoas infectadas ou suspeitas de Covid-19 nos últimos 15 dias.

É preciso, segundo a Sespa, preencher um formulário com dados pessoas, após a pessoa será submetida à coleta de Swab nasofaríngeo, em que se colhe material do nariz com uso do cotonete em torno de um a dois minutos de procedimento.

RESULTADOS EM ATÉ 48 HORAS

De acordo com a Sespa, os resultados dos exames coletados serão liberados em até 48h no sistema GAL, acessível aos municípios. Os resultados também serão enviados por meio de aplicativo de mensagem para os pacientes que informarem contatos telefônicos. Quem não tiver telefone, podem buscar o resultado direto na secretaria de saúde do município onde o teste foi realizado.

A Sespa informa ainda que os casos positivos para Covid-19, serão informados à equipe de Vigilância Epidemiológica do município, para que sejam providenciadas ações de investigação, com o monitoramento do paciente e dos seus contatos. A Secretaria de Estado de Saúde informa também que parte das amostras positivas serão enviadas para sequenciamento genético para pesquisa de novas variantes.

“Com essas ações, prosseguimos nas testagens para garantir a vigilância epidemiológica e genômica do vírus da Covid-19, pois apenas com amostras coletas por PCR é que podemos realizar o sequenciamento do gene e identificar variantes”, afirmou o diretor do Lacen, Alberto Júnior.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, explicou que, além dos centros itinerantes, a Sespa oferece um ponto fixo de testagem no Aeroporto Internacional de Belém, onde já foram realizados 9.952 testes desde sua implantação em 21 de julho deste ano.

"A pandemia não acabou e é importante que possamos intensificar as ações para a coleta de PCR para Covid-19, pois podemos observar a rápida mutação do vírus. Estamos atuando em várias linhas de frente para combater a doença e a população de Bragança, Marituba e São João de Pirabas está convidada a ir ao Centro de Testagem, caso perceba qualquer sintoma da Covid-19”, assinalou o titular da Sespa.