Centro de Sismologia da USP diz que terremotos na Venezuela podem ter sido sentidos em Belém

O Centro de Sismologia da USP informou, na noite desta quarta-feira (24) que os tremores relatados por moradores de Belém podem estar relacionados a dois fortes terremotos registrados na Venezuela. Segundo os sismólogos, os eventos ocorreram em sequência, tiveram magnitude superior a 7 e foram rasos, características que favorecem a propagação de ondas de superfície por grandes distâncias.

De acordo com o centro, essas ondas podem ter sido percebidas em Belém e em outras localidades da Região Norte, especialmente por pessoas que estavam em edifícios, em andares mais altos ou em ambientes silenciosos e tranquilos.

Os especialistas ressaltam, no entanto, que a confirmação da relação entre os terremotos e os relatos registrados na capital paraense depende da comparação entre os horários em que os moradores sentiram os tremores e o horário exato dos eventos sísmicos.